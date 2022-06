Juventus a um passo de capturar Di María

A Juventus está a um pequeno passo de fechar contrato com Di María, extremo argentino de 34 anos que deixa o Paris SG a custo zero e era cobiçado, entre outros, pelo Barcelona, emblema esse que já dá a corrida como perdida.

Se não existir qualquer reviravolta de última hora, Angelito passa a representar a vecchia signora ainda esta semana. De acordo com a imprensa italiana, o processo negocial entre a Juve e Lisandro Pirosanto, agente do sul-americano, está a evoluir de forma favorável. "Estamos a definir os derradeiros detalhes do acordo e aguardamos uma resposta positiva da Juventus", sublinhou o empresário de Di María ao ‘La Stampa’.

A decisão de ‘El Fideo’ está tomada [o Benfica chegou a sonhar com o regresso...], tendo a Juve já aceitado boa parte das suas reivindicações a nível contratual. Angelito prepara-se, assim, para assinar um contrato válido por uma temporada, durante a qual irá auferir 7M€ limpos. O vínculo é de curta duração a pedido do extremo, que prefere ver como corre a aventura em Turim. Se esta lhe sorrir, Di María não coloca de parte a hipótese de prolongar a ligação ao emblema transalpino.

A contratação de Di María é um pedido expresso de Massimiliano Allegri, acreditando o treinador que o jogador do Paris SG irá aumentar – e de que maneira! – a possibilidade da Juventus tornar a conquistar a Serie A, troféu que lhe escapa desde 2020. Max irá receber outro recruta de peso: Paul Pogba. O médio chega do Manchester United a custo zero [o vínculo expira na próxima quinta-feira], vai ganhar anualmente 8M€ e será oficializado no início de julho.