Juventus arrisca multa de 60 milhões após ter sido descoberto 'contrato secreto' com Ronaldo

O jornal italiano 'La Repubblica' avança em Itália que a Juventus pode ser multada entre 20 e 60 milhões de euros por causa do alegado acordo secreto que o clube terá feito com os jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, em 2020. O documento assinado pelo português terá sido agora descoberto.As autoridades italianas investigam 16 diretores dos bianconeri, incluindo o presidente Andrea Agnelli, por supostamente terem prestado falsas informações ao mercado em 2019, 2020 e 2021.O clube terá escondido os pagamentos dos salários dos jogadores, nomeadamente durante a pandemia. Em março de 2020 a Juventus anunciou que os jogadores iam abdicar de quatro meses de salário, mas na realidade terá pago três meses, depois de assinar acordos secretos com os futebolistas, incluindo o português, que era o futebolista mais bem pago do plantel.Esta semana a 'Gazzetta dello Sport' avançou que os investigadores encontraram o documento assinado por Cristiano Ronaldo, onde lhe era prometido o pagamento de 19,9 milhões de euros, mesmo se ele abandonasse o clube.A Juventus alegadamente omitiu estes pagamentos, escapando ao pagamento de impostos, pelo que pode agora ser punida com uma pesada multa.O jornal 'La Stampa' avançou que Cristiano Ronaldo foi contactado pela procuradoria de Turim, mas o português recusou-se a prestar esclarecimentos.