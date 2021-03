Juventus coloca Paulo Dybala no mercado

Paulo Dybala não entra nos planos da Juventus para a próxima época e os bianconeri estão recetivos a ouvir propostas pelo avançado argentino, que esta época tem sido muito fustigado por lesões. O vice-presidente, Pavel Nedved, reiterou a confiança no treinador, Andrea Pirlo, bem como o desejo de continuar com Cristiano Ronaldo, mas deixou no ar que o percurso de 'La Joya' em Turim pode ter chegado ao fim.





"Sentimos a falta do Paulo, ele garantia-nos variantes ofensivas e golos. Tem mais um ano de contrato e não tenho mais nada a acrescentar relativamente ao que disse Paratici [diretor desportivo] e o presidente Agnelli. Mas na Juventus avaliamos todas as oportunidades de mercado", disse o antigo médio checo à Dazn.A questão é saber que tipo de propostas estará a Juventus disposta a aceitar, pois é pouco provável que surja alguma como a do Barcelona, em 2017, que ofereceu 160 milhões de euros por Dybala. A situação económica agravou-se, os clubes perderam receitas e o passe do próprio jogador desvalorizou-se nos últimos tempos.Na Premier League fala-se do interesse do Chelsea e do Tottenham, que de qualquer forma não deveriam ir além dos 40 ou 45 milhões.