Juventus com Di María e Pogba bate Chivas no primeiro teste de pré-temporada

A Juventus bateu na madrugada deste sábado o Chivas (2-0), no primeiro jogo particular dos bianconeri na pré-temporada - disputado em Las Vegas - e que contou com as estreias, entre outros, dos reforços Pogba e Di María.Num encontro em que o Chivas até começou a pressionar alto - recorde-se que os mexicanos já levam quatro jornadas no campeonato -, foi o avançado Marco Da Graca que acabou por inaugurar o marcador para os bianconeri logo aos 10 minutos, fechando o resultado da primeira parte.No segundo tempo, e com Massimiliano Allegri a fazer muitas alterações, o central do Chivas Miguel Ángel Ponce ainda tentou visar a baliza de Szczesny, mas foi a Juventus a chegar ao segundo golo (80'), num ataque rápido finalizado pelo jovem Mattia Compagnon.Nota também para a estreia do central brasileiro Bremer - que entrou ao intervalo -, outros dos reforços da formação italiana para a temporada 2022/23.A Juventus volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, dia 27, para defrontar o Barcelona.