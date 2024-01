Juventus empata em casa frente ao Empoli e arrisca perder liderança para o Inter

A Juventus desperdiçou hoje dois pontos em casa frente ao Empoli, na 22.ª jornada da Liga italiana de futebol, ao empatar a um golo, e arrisca perder a liderança para o Inter Milão, no domingo.

A 'vecchia signora' não soube lidar com a expulsão prematura do seu avançado Arkadiusz Milik, logo aos 16 minutos, por uma entrada dura sobre um adversário que lhe valeu o cartão amarelo, que seria substituído pelo vermelho depois de o árbitro ter sido alertado pelo videoárbitro para rever o lance no monitor.

Assumiu desde logo uma postura defensiva, dando a iniciativa ao Empoli, mas conseguiu adiantar-se no marcador aos 50 minutos, pelo avançado sérvio Dusan Vlahovic, vantagem que não teve capacidade de segurar, sofrendo o empate, aos 70, quando o médio Tommaso Baldanzi fez o 1-1.

Com a perda destes dois pontos em casa, a 'Juve' corre o risco de perder a liderança para o Inter Milão no domingo, caso os milaneses vençam na difícil deslocação ao Artemio Franchi, para defrontar a Fiorentina.

Horas antes, a Atalanta resolveu o obstáculo chamado Udinese, com o defesa português João Ferreira no 'onze', logo na primeira parte, com golos do médio russo Aleksey Miranchuk e do ponta de lança Gianluca Scamacca, aos 33 e 45+1 minutos, respetivamente.

A Juventus ainda lidera a Serie A com 53 pontos (22 jogos), seguido do Inter Milão, com 51, mas menos dois jogos. O AC Milan é terceiro, com 45 (21), à frente da Atalanta, quarta com 36 (21), e da Fiorentina, em quinto lugar, com 34 (20).

A partida AC Milan-Bolonha decorre ainda hoje, com os 'rossoneri' a terem oportunidade de encurtar o atraso para a Juventus e de pressionarem os dois primeiros classificados.