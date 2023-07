Juventus já iniciou processo para sair do projeto da Superliga Europeia

A Juventus anunciou esta quinta-feira ter iniciado os procedimentos legais para a saída do projeto da Superliga Europeia, deixando o mesmo limitado a Real Madrid e Barcelona. De acordo com o comunicado, esta decisão surge no seguimento de uma nota da semana passada, na qual o clube já tinha dado a entender a sua intenção de abdicar do projeto que, em 2021, abalou o futebol europeu.Agora, depois de discussões com os outros dois clubes e "dadas as discrepâncias na interpretação de termos contratuais", o emblema de Turim comunica o início dos procedimento legais para a saída, reconhecendo, por outro lado, que à luz desses mesmos termos, a sua saída apenas será "concluída e efetiva se for autorizada por Real Madrid, Barcelona e os restantes clubes envolvidos no projeto Superliga".Ainda que não seja referido no comunicado, este passo terá muito a ver com o 'perdão' que a Juventus garantiu junto da UEFA após os recentes casos de irregularidades financeiras, no qual também esteve incluida a proposta de abdicar da presença na Conference League deste ano