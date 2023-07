Juventus já terá acordo com a UEFA para a exclusão voluntária da Conference League

Apesar de se ter qualificado dentro do campo, ao fechar a Serie A na 7.ª posição, a Juventus não vai participar na próxima edição da Conference League. E, ao que parece, por vontade própria. Segundo adianta o 'Corriere dello Sport', a Vecchia Signora já terá chegado a acordo com a UEFA para uma exclusão voluntária da terceira prova de clubes europeia , recebendo em troca o limpar do seu cadastro relativamente às irregularidades de fairplay financeiro.Esta decisão surge depois de um longo processo, que levou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) a punir o clube de Turim com uma dedução de 10 pontos na Serie A em maio. Essa sanção poderia ser alargada à esfera da UEFA, mas com este acordo tudo ficará sanado e limpo. Por outro lado, a própria Juventus vê esta oportunidade como um novo início de boas relações com a UEFA, depois de um tumultuoso período de discórdia no consulado de Andrea Agnelli.