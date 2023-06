Juventus negoceia exclusão voluntária da Liga Conferência

A Juventus estará a negociar com a UEFA a sua exclusão voluntária da Liga Conferência 2023/24, pretendendo como contrapartida que o organismo lhe limpe o cadastro a respeito do fairplay financeiro.





Segundo o ‘Tuttosport’, a nova administração da vecchia signora procura uma reaproximação à UEFA após a relação com esta ter sido profundamente abalada no final do consulado de Andrea Agnelli. Para agilizar o ‘tratado de paz’, a Juve acena igualmente com o abandono em definitivo do projeto da Superliga.

Sancionado com 10 pontos de penalização por inflacionar artificialmente os lucros [finalizou a última edição da Serie A no 7º lugar], o clube de Turim não se importa de abdicar da Liga Conferência, pois a prova é pouco apelativa desportiva e financeiramente. Essa exclusão implica, todavia, a não participação na primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipas. A vaga deixada pela Juve na Liga Conferência pode ser ocupada pela Fiorentina ou não ser preenchida.