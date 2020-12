Juventus recupera 'tweet' do Barcelona sobre CR7/Messi e não perdoa: «Mantivemos a nossa palavra»

Há mês e meio, aquando do duelo de Turim, o Barcelona saiu de campo com o moral em alta por ter ganho em casa da Juventus e mostrou-o nas redes sociais, partilhando na altura uma foto de Leo Messi com uma pequena provocação a Cristiano Ronaldo. Agora, pouco depois da vitória italiana em Espanha, a Vecchia Signora devolveu a provocação, mas sempre com um grau de desportivismo de assinalar.





Tudo começou no tal jogo de Turim. Após uma partida na qual venceu por 2-0, o Barcelona deixou um 'tweet' com a imagem de Messi com a legenda "ficamos contentes pelo facto de terem sido capazes de ver o melhor de sempre no vosso relvado". Na altura a Juventus responderia à letra , com um "Provavelmente foram ver no dicionário errado. Vamos levar o verdadeiro a Camp Nou".Ora, mês e meio depois... a Juventus cumpriu a palavra, levou Cristiano Ronaldo a Barcelona, o craque português brilhou com dois golos, e devolveu a 'boca'. "Cumprimos com a nossa palavra: trouxêmo-lo", escreveram os italianos, anexando uma foto de CR7 no seu festejo em pleno Camp Nou.