Juventus renova contrato com jogador que está suspenso por apostas

A Juventus renovou contrato com o internacional italiano Nicolò Fagioli até 2028, comunicou hoje o clube italiano de futebol, mantendo nos quadros um atleta suspenso sete meses por apostas desportivas."A Juventus está satisfeita por anunciar que o contrato de Fagioli foi renovado até 30 de junho de 2028", pode ler-se em comunicado.

O médio de 22 anos, uma das esperanças do futebol italiano, está a servir uma suspensão de sete meses, reduzida de 12 meses da sentença original, devido a apostas.

A suspensão impede-o de jogar praticamente toda a temporada de 2023/24, uma vez que decorre até meados de maio, após a qual sobra apenas a última jornada da Serie A.

O jogador foi condenado por apostas em jogos que não os do seu clube, a 'Juve', ou da Cremonese, em que atuou por empréstimo, vendo a pena reduzida por cooperar com as autoridades e aceitar um programa dedicado à adição ao jogo, após a qual o clube de Turim manifestou "total apoio" ao médio.

O departamento de justiça da Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou em outubro a sanção a Fagioli, o primeiro nome a surgir num 'escândalo' em torno de apostas ilegais com atletas de elite italianos em que também foi condenado o centrocampista Sandro Tonali, do Newcastle, neste caso a 10 meses.