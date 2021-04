Juventus também diz adeus à Superliga Europeia

Os três clubes italianos que faziam parte da Superliga Europeia já viraram costas à competição. Depois de Milan e Inter Milão, foi a vez da Juventus, emblema presidido por Andrea Agnelli - um dos responsáveis pela criação da Superliga Europeia -, comunicar o seu afastamento da competição com um comunicado publicado esta quarta-feira no site oficial do clube.





A Juventus assume, ainda, manter-se "convencida da validade dos pressupostos desportivos, comerciais e legais do projeto".Recorde-se que o projeto, que inicialmente contava com a participação de 12 clubes (seis ingleses, três espanhóis e três italianos), encontra-se resumido apenas à presença de Real Madrid e Barcelona no projeto."No que diz respeito ao comunicado emitido pela Juventus Football Club S.p.A. em 19 de abril de 2021, relativo ao projeto de criação da Super Liga, e ao debate público subsequente, a Emissora especifica que tem conhecimento do pedido e das intenções manifestas de alguns clubes de se retirarem deste projeto, embora os procedimentos necessários previstos no acordo entre os clubes não tenham sido concluídos."Neste contexto, a Juventus, mantendo-se convencida da validade dos pressupostos desportivos, comerciais e legais do projeto, considera que atualmente apresenta possibilidades reduzidas a cumprir na forma como foi inicialmente concebido."A Juventus continua empenhada na procura de uma construção de valor a longo prazo para a Companhia e para todo o movimento futebolístico", pode ler-se.