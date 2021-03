Juventus tem cinco intocáveis e Cristiano Ronaldo não é um deles

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta terça-feira que a Juventus tem cinco jogadores que considera intocáveis e Cristiano Ronaldo não está entre eles.





No verão, segundo o diário desportivo transalpino, os bianconeri admitem vender qualquer elemento do plantel, menos Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Arthur e Danilo. Todos os outros, desde que alguém apareça com a proposta certa, são negociáveis.Com Giorgio Chiellini e Gigi Buffon a poderem colocar um ponto final na carreira no final do ano, a Juventus procura remodelar a equipa, depois de um ano para esquecer. A equipa caiu nos oitavos-de-final da Champions e no campoenato, depois de 9 títulos consecutivos, está a 10 pontos do Inter.Embora o diretor do futebol, Fabio Paratici, tenha dito que o clube quer continuar com Cristiano Ronaldo - o português tem mais um ano de contrato -, a Juventus não vai colocar entraves se aparecer alguém disposto a pagar os 30 milhões de euros que CR7 aufere em salários.Se Ronaldo ficar, acrescenta a 'Gazzetta dello Sport', então o mais certo é o clube vender o passe de Paulo Dybala, que praticamente não jogou esta época, devido a uma série de lesões.