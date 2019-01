Lineker critica Cristiano Ronaldo por causa de foto: «Não é o dia para um tweet destes»

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 de janeiro de 2019



Horas depois de ter estado no tribunal em Madrid, Cristiano Ronaldo divulgou uma imagem nas redes sociais dentro do avião particular que o transportou até à capiatl espanhola (o mesmo fez a namorada Georgina Rodríguez nas Stories). Essa imagem provocou alguns comentários negativos por ter sido publicada horas depois do desaparecimento de Emiliano Sala. Garay Lineker foi uma das vozes que se criticaram CR7. "Não é o dia para um tweet destes, não é de todo", considerou.Rejeitado o pedido para entrar pela garagem, o craque português chegou por volta das 8h40 (em Portugal) e, ao passar pelas centenas de jornalistas e fãs que o aguardavam atrás de barreiras de segurança colocadas pela Polícia, limitou-se a dizer "tudo perfeito". A audiência, por se tratar de uma mera formalidade, foi curta: Em menos de uma hora, o agora jogador da Juventus assumiu a culpa por fraude fiscal, assinou o acordo e saiu. "Já está", atirou perante as câmaras, mas, antes de entrar no carro que o transportou, ainda teve tempo de dar alguns autógrafos aos fãs.Ficou, assim, fechado o processo judicial aberto contra Cristiano Ronaldo por ter fugido ao pagamento de impostos de rendimentos recebidos sobre os direitos de imagem em Espanha, quando jogava no Real Madrid. O futebolista reconheceu a culpa em quatro crimes de fraude fiscal, entre 2011 e 2014, e foi condenado a uma pena de 23 meses de prisão, que se torna suspensa, segundo a lei espanhola, por ser inferior a dois anos. O acordo estabelecido pela defesa de CR7 permite substituir as penas de prisão por um multa.Em 2017, o fisco espanhol reteve, cautelarmente, 16,7 M€ e Ronaldo já tinha efetuado voluntariamente um pagamento de 5,6 M€ em 2018, aos quais juntou outro de um milhão em juros, satisfazendo, segundo aquele tribunal, "integralmente, as quantidades devidas" no processo. *