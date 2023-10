Lista de apostas de Fagioli incluía um jogo do... FC Porto

A imprensa italiana tem revelado detalhes do, no qual explicou como se deixou absorver pelo mundo das apostas e como esse mesmo vício o colocou em situações bastante delicadas. O médio da Juventus, suspenso durante 7 meses na sequência do escândalo das apostas ilegais, revelou ter recebido ameaças sérias e até elencou em que jogos decidiu apostar, entre os quais um encontro do... FC Porto."Apostei que o FC Porto-Atlético Madrid e o Real Madrid-Inter teriam menos de 3 ou 4 gols. Também o fiz na plataforma ilegal BETART", disse o médio italiano de 22 anos.