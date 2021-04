«Livre-se de Ronaldo»: o conselho de Allegri ao presidente da Juventus

"Livre-se de Ronaldo. Ele está a bloquear o crescimento da equipa e do clube". Segundo o 'La Repubblica', terão sido estas as palavras utilizadas por Massimiliano Allegri na última reunião que teve com o presidente da Juventus antes de ter sido demitido do comando técnico da equipa, no verão de 2019. Ora, ao invés do internacional português sair, como o treinador sugeriu que Andrea Agnelli fizesse, saiu ele mesmo.





A sugestão não passou disso mesmo, numa altura em que a maioria ainda acreditava que Cristiano era "o negócio do século": a Juve acabava de ganhar o oitavo scudetto consecutivo e o internacional português continuava a somar golos atrás de golos, resume o jornal italiano.Recorde-se que Cristiano Ronaldo está a pouco mais de um ano de terminar o seu vínculo atual com a Juventus, mas a equipa italiana não tem pressa em sentar-se à mesa da negociações para avançar com uma proposta de renovação. Isto, numa altura em que a imprensa italiana continua a sublinhar que CR7 poderá estar mais próximo da saída...