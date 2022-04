Mãe de Rabiot chamada à Procuradoria de Turim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Veronique Rabiot, a mãe de Adrien Rabiot, foi chamada à procuradoria de Turim como testemunha no processo de investigação às contas da Juventus.Recentemente os procuradores entrevistaram várias pessoas com ligações ao clube, incluindo os jogadores Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Alex Sandro, bem como os empresários Alessandro Lelli e Alessandro Lucci.O site 'calciomercato.com' avança agora que a mãe do médio francês, que também é sua empresária, foi a mais recente testemunha a ser intimada. Devem seguir-se nas próxima semanas Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, bem como o presidente da federação italiana, Gabriele Gravina.Recorde-se que a Juventus é suspeita de manipulação de contas através de pagamentos camuflados dos valores relativos aos salários dos jogadores supostamente 'perdoados' ao clube durante a primeira vaga da Covid-19.