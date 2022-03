Mais dois jogadores da Juventus interrogados pela Procuradoria de Turim

Depois de Dybala ter sido ouvido durante cerca de três horas na quinta-feira, ontem foi a vez de mais dois jogadores da Juventus serem interrogados na Procuradoria de Turim no âmbito da investigação à alegada fraude nas contas da vecchia signora no exercício de 2020/21.Bernardeschi e Alex Sandro estiveram a ser ouvidos durante cerca de duas horas cada um, uma situação que poderá repetir-se com outros elementos do plantel bianconero.Os futebolistas estão a ser interrogados na condição de testemunhas pelas autoridades, que procuram provas da manipulação das contas através de pagamentos camuflados dos valores relativos aos salários supostamente 'perdoados' ao clube durante a primeira vaga da Covid-19.