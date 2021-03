'Marca' avança que Cristiano Ronaldo pode deixar a Juventus se Real Madrid o chamar

Continua, em Espanha, a novela 'regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid'. Agora o jornal 'Marca' garante que o português admite deixar a Juventus se os merengues o quiserem contratar.





O jogador, escreve o diário desportivo de Madrid, encara com bons olhos a possibilidade de regressar a uma casa onde é uma lenda e onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira, pois sente que ainda pode dar muito ao clube.O primeiro passo para o regresso passa pela decisão de Ronaldo em deixar a Juventus. Escreve a 'Marca' que Ronaldo sente que a sua aventura em Turim terminou, depois de três temporadas em que não conseguiu conquistar a Champions, o grande objetivo do clube italiano nas últimas temporadas.A Juventus passa por um mau momento, depois de ter sido eliminada na Champions e de no campeonato estar a uns longínquos 10 pontos do Inter. As críticas têm-se centrado em Andrea Pirlo e em Cristiano Ronaldo.