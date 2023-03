Massimiliano Allegri sobre o Sporting: «É uma equipa jovem que tem entusiasmo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hugo Viana e a eliminatória com a Juventus na Liga Europa: «Os nossos jogadores estarão à altura»

Massimiliano Allegri fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã da Juventus com Inter e comentou o sorteio da Liga Europa, onde os bianconeri vão defrontar o Sporting, nos quartos de final."O Sporting é uma boa equipa, jovem, que tem entusiasmo. Vamos preparar-nos da melhor forma possível", explicou o técnico italiano.A Juventus recebe o Sporting dia 13 de abril, na primeira mão, e visita Alvalade no dia 20.