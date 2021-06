Morreu Giampiero Boniperti: antigo internacional era presidente honorário da Juventus

O antigo futebolista Giampiero Boniperti, presidente honorário da Juventus, morreu esta sexta-feira, segundo informou o clube nas redes sociais. Tinha 92 anos.





"Esta é uma notícia que não queríamos dar. Hoje, dia 18 de julho de 2021, dizemos adeus a Giampiero Boniperti, que faleceu em Turim, aos 92 anos. A emoção que todos sentimos neste momento faz-nos pensar em tudo o que o nosso presidente foi e tudo o que será na vida da Juventus", explica o clube.Boniperti, que completaria 93 anos no próximo dia 4 de julho, faleceu vítima de insuficiência cardíaca.O antigo internacional fez toda a carreira de jogador na Juventus, tendo ganho cinco campeonatos, entre 1950 e 1961. É o segundo melhor marcador da história do clube, com 182 golos.