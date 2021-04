Multados e suspensos: Dybala, McKennie e Arthur conhecem 'fúria' da Juventus

A imprensa italiana avança esta sexta-feira que Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur vão ser multados e suspensos pela Juventus. Os três jogadores não vão integrar a partida de amanhã, com o Torino, no regresso da equipa à Serie A, depois da paragem do campeonato para os compromissos das seleções.





La fidanzata di Dybala:

“Non era una festa clandestina.

Paulo era a cena, come spesso di mercoledì.

Hanno il loro giorno, non so se è ogni mercoledì, ma è ogni settimana.

Non sono più di 10: è bugia che siano 20 o che ci siano le famiglie

(...)

non sono sicura li abbiano multati” pic.twitter.com/V1nBnuZdNN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 2, 2021

Os três futebolistas quebraram as regras do protocolo da covid-19 depois de terem sido apanhados pela polícia numa festa ilegal em casa de McKennie, juntamente com outras pessoas.Além de ser proibido organizar festas em Itália, os jogadores colocaram em risco o protocolo do clube, uma irresponsabilidade que desagradou profundamente os dirigentes da Juventus.Arthur ia falhar, de qualquer forma, o jogo com o Torino, por se encontrar lesionado, mas McKennie era o principal candidato a ocupar o seu lugar na equipa. Já Paulo Dybala devia regressar à equipa após lesão.Entretanto, a namorada de Dybala, Oriana Sabatini, garantiu que não se tratou de uma festa clandestina, mas sim de um jantar de amigos.