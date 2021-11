Nedved acusa jogadores da Juventus de "arrogância" e atira: «Temos de lhes esmagar as cabeças»

A humilhante derrota diante do Benevento (1-0), em março deste ano, integra um dos episódios do documentário 'All or Nothing', da Amazon Prime, sobre a época de 2020/21 da Juventus. E no 7.º episódio - conta a imprensa italiana - é possível ver que Pavel Nedved, vice-presidente do clube, ficou furioso com o resultado da equipa, então liderada por Andrea Pirlo e que contava com Cristiano Ronaldo.Depois da derrota frente a uma equipa que lutava para não descer (e desceu mesmo...), houve uma reunião, com os jogadores ainda no balneário, onde além de Nedved estavam o presidente Andrea Agnelli, o diretor desportivo Fabio Paratici e o treinador Andrea Pirlo.O antigo médio checo estava visivelmente irritado. "Isto é muita arrogância, eles perderam na Liga dos Campeões. Temos de lá ir e esmagar-lhes as cabeças", atirou Nedved.Fabio Paratici tentou colocar alguma água na fervura. "Nós também fazemos parte do clube..." Mas Nedved nem o quis ouvir: "Não, são eles! São eles!", atirou, apontando para o balneário.Pirlo regressou entretanto ao balneário, enquanto Andrea Agnelli assistiu à cena sem se pronunciar.