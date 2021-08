Nedved explica ida de Cristiano Ronaldo para o banco e fala em decisão "partilhada"

Pavel Nedved garantiu que o facto de Cristiano Ronaldo começar o Udinese-Juventus no banco não tem a ver com uma possível saída do internacional português, mas sim motivos físicos.





"Foi uma decisão partilhada com o jogador, não é preciso recorrer a sensacionalismos. É normal no início da época a condição física ainda não estar no seu melhor. É algo que diz respeito a toda a equipa. Até o Chiellini, um campeão europeu, está no banco. Se Ronaldo vai ficar? Claro que sim", vincou o vice-presidente da Juve à DAZN.Recorde-se que em Itália alguns meios levantaram a hipótese de Ronaldo estar de partida da Juventus, assim que foi conhecida esta decisão de colocar o jogador no banco para este encontro.