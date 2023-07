O fim de uma era: Juventus prepara-se para dispensar Bonucci

A época 2023/24 vai mesmo ser de mudanças na Juventus. Já se tinha escrito que a Vecchia Signora teria considerado todos os jogadores como transferíveis e agora surge mais um indicador disso mesmo, com os rumores vindos de Itália de que Massimiliano Allegri já terá riscado seis jogadores, entre os quais o capitão Leonardo Bonucci.De acordo com a imprensa local, o defesa central de 36 anos, que atuou no clube em 12 das últimas 13 temporadas - em 2017/18 passou pelo AC Milan -, já foi informado de que terá de trabalhar separado do grupo e, quando o plantel viajar para os Estados Unidos para o estágio, irá ficar em terra.Além do capitão, outro nome que está riscado nos planos de Allegri é Weston McKennie, que assim não poderá voltar ao seu país natal juntamente com os seus colegas. Outros jogadores que, supostamente, estão fora dos planos são Luca Pellegrini, Denis Zakaria, Arthur e ainda Marko Pjaca.