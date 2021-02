O vírus que explica o desmaio de Álvaro Morata no balneário no Dragão

Álvaro Morata sofreu um desmaio depois do jogo da Juventus com o FC Porto, no Dragão, para a Liga dos Campeões, e a imprensa espanhola revela agora que o jogador espanhol terá contraído um vírus, o citomegalovírus, responsável pela perda dos sentidos e pelas tonturas que sentiu.





"O Morata não estava bem, já há alguns dias que está assim. Teve febre e não recuperou. Entrou por um momento de necessidade, mas no final do jogo desmaiou, teve tonturas. Estava no limite", explicou Andrea Pirlo, o treinador da Juventus, no Dragão.O citomegalovírus vai permanecer para sempre no seu corpo. Em princípio não deverá produzir outros sintomas além de cansaço, dores de estômago e tonturas, sendo bastante perigoso em mulheres grávidas.Segundo o jornal 'Marca', que cita o portal 'Cuídate Plus', "trata-se de um vírus pertencente à família dos herpes - mais de 50 por cento da população tem esta infeção em algum momento da sua vida -, o vírus permanece latente no organismo, mas que pode reativar-se."