Oficial: Federação Italiana pede dedução de 9 pontos à Juventus

A Federação Italiana de Futebol, através do seu departamento jurídico, pediu esta sexta-feira em tribunal que sejam deduzidos 9 pontos à Juventus na atual tabela da Serie A, e ainda a suspensão de Andrea Agnelli (por 16 meses), Fabio Paratici (20 meses e 10 dias) e Federico Cherubini (10 meses), na sequência da investigação levada a cabo por alegadas irregularidades financeiras em transferências de jogadores.De acordo com a imprensa italiana, este processo envolve outros clubes (Sampdoria, Empoli, Genova, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara) e diz essencialmente respeito aos resultados da investigação relativa a suspeitas de que o valor de transferências teria sido inflacionado de forma a aumentar receitas das sociedades em causa.Caso a justiça decida aceitar o pedido feito pela Federação, a dedução de pontos irá afetar a tabela da Serie A atual, o que, caso fosse aplicado neste momento, levaria a Vecchia Signora do 3.º (com 37 pontos) ao 8.º, com 28. Note-se que o clube de Turim poderá apresentar recurso.