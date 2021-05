Oficial: Pirlo deixa Juventus

A Juventus oficializou esta sexta-feira a saída de Pirlo do comando técnico da equipa. "Boa sorte senhor Pirlo", lê-se no início do comunicado divulgado no site do clube.





O técnico de 42 anos assumiu o comando da equipa onde alinha Cristiano Ronaldo no arranque da temporada que agora terminou."Boa sorte Senhor PirloObrigado Andrea.Estas são as primeiras palavras que todos nós devemos pronunciar no final desta especial experiência vivida em conjunto.Há alguns meses, Andrea Pirlo, um ícone do futebol mundial, começou uma nova aventura no banco da Juventus, a primeira como treinador.Para isso, antes de mais nada, é preciso coragem, mas também consciência dos próprios meios, especialmente em um período marcado por mil dificuldades, com o mundo forçado pela pandemia a reinventar dia após dia as suas próprias regras.Andrea também o fez: iniciou (e disso temos certeza: será uma carreira brilhante como técnico) uma jornada de transformação, procurando, e muitas vezes conseguindo, trazer para campo as suas ideias e a sua experiência como campeão em campo. "Outro lado" da barricada.E como no futebol o que conta são as vitórias que se inscrevem no quadro de avisos, não esqueçamos: em poucos meses a sua Juve arrecadou dois troféus e trouxe para casa vitórias brilhantes nos campos mais prestigiados, de San Siro a Camp Nou.Por tudo isso, pela coragem, pela dedicação, pela paixão com que enfrentou todos os dias, pelos sucessos obtidos, o nosso agradecimento vem realmente de coração.Bem como a nossa boa sorte para um futuro que com certeza será lindo."