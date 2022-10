Pavel Nedved e o jogo com o Benfica: «Já joguei aqui e sei bem como é»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para lá de Del Piero , que na condição de comentador da Sky Sport Italia acompanha a Juventus esta noite na Luz, também Pavel Nedved abordou o duelo da Vecchia Signora com o Benfica e assumiu que a missão não será fácil."Hoje há apenas um resultado em mente: a vitória. As exibições frente ao Torino e Empoli não foram suficientes e hoje temos de fazer muito melhor", confessou o vice-presidente dos italianos, à Sky Sport Italia.O checo falou ainda da estreia de Federico Gatti, que será titular diante das águias. "Não será um jogo fácil para ele, especialmente numa atmosfera como esta. Já joguei aqui e sei bem como é. Não tenho dúvidas quanto ao miúdo, tem um coração de ouro, trabalha imenso e tem muita vontade de ser bem sucedido. Estou feliz por ele ter uma chance para jogar hoje. O treinador teve azar e acabou por apostar nele em função das lesões de Alex Sandro e Paredes. Ele tinha algumas ideias e foi obrigado a mudá-las nos últimos dias", lamentou.Questionado quanto sobre a possibilidade de cair à Liga Europa, Nedved nem quis falar do assunto. "Acho que vamos acreditar até ao final de que podemos continuar a jogar na Liga dos Campeões. Queremos prová-lo esta noite. Não quero chorar chorar pelo leite que ainda não foi derramado", finalizou.