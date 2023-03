Pessotto e o sorteio da Liga Europa: «Sporting é um adversário forte e provou-o frente ao Arsenal»

Gianluca Pessotto, antigo jogador e atual coordenador técnico da formação da Juventus, comentou o sorteio dos 'quartos' da Liga Europa onde o Sporting será o adversário dos bianconeri."Vai ser um bom jogo contra um adversário forte, provaram-no ontem frente ao Arsenal, que era um dos candidatos à conquista do troféu. O Sporting vem também de uma má fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo que vai querer estar bem nesta competição como nós. É um sorteio difícil. Enfrentamos uma equipa jovem e forte, mesmo que esteja atrás do Benfica no campeonato. Se formos bons o suficiente para seguir em frente, enfrentamos o Man. United ou o Sevilha. Somos a Juventus, temos o dever de lutar até ao fim. Os outros também vão ficar preocupados, porque somos competitivos como um todo", referiu o dirigente do clube italiano, após o sorteio em Nyon, na Suíça.Os leões jogam primeiro em Turim, na 1.ª mão dos 'quartos', a 13 de abril e recebem a Juventus no dia 20, para a 2.ª mão da eliminatória.