Pirlo desolado com derrota frente ao Inter: «Não podíamos ter jogado pior»

Andrea Pirlo estava desolado depois da derrota da Juventus em Milão frente ao Inter por 2-0.





"A atitude foi errada desde o princípio e quando não tens a determinação necessárias para ganhar cada duelo, fica tudo muito difícil. Parece que não pisámos o relvado. Tivemos medo do ataque do Inter e só nos focámos em defender. Não fomos agressivos. Permitimos ao Inter ter a iniciativa e eles tornaram-se devastadores", começou por explicar o italiano.O treinador de Cristiano Ronaldo diz mesmo que a Juventus não podia ter jogado pior do que isto."A qualidade individual só pode vir ao de cima se primeiro igualarmos o adversário em termos de agressividade e determinação. Não fizemos isso e isso percebeu-se. É uma derrota terrível. Não podíamos ter jogado pior do que isto e não estava à espera. Mas temos de levantar o espírito e preparar o jogo de quarta-feira, a Supertaça contra o Nápoles", concluiu o técnico.