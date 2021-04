Pirlo desvaloriza reação de Cristiano Ronaldo e garante que não haverá multa

A Juventus ganhou por 3-1 na receção ao Génova, mas ao contrário do habitual não houve o golo de Cristiano Ronaldo. Sempre em busca de mais e mais, o avançado português saiu desapontado e, antes de recolher aos balneários, terá tirado a sua camisola e atirou-a para longe. Após o encontro, Andrea Pirlo assumiu entender o desânimo do português, mas desvalorizou a situação.





"É normal. Ele queria marcar, especialmente quando o jogo ficou complicado. É um campeão e quer sempre deixar a sua marca", declarou o técnico, que em seguida desvalorizou a reação do avançado português no final, garantindo que não haverá qualquer multa. "Não me parece. Estava chateado, como acontece a outros jogadores. O jogo acabou e é normal estar nervoso. Não creio que o clube ou o treinador o vão multar."Entretanto, refira-se que Itália chegam versões contraditórias, já que há quem diga que CR7 se limitou a cumprir a promessa que fez a um apanha-bolas, ao lançar-lhe a camisola.