Pirlo diz que Ronaldo está "desiludido": «Sempre nos ajudou e já provou muitas vezes o seu valor»

Ainda a tratar das feridas, depois do afastamento da Liga dos Campeões às mãos do FC Porto, a Juventus regressa amanhã aos relvados, para defrontar o Cagliari, fora de casa. Andrea Pirlo respondeu às perguntas dos jornalistas e foi naturalmente confrontado com os rumores que dão conta da possível saída de Cristiano Ronaldo no final da época.





"O Ronaldo está bem. Está naturalmente desiludido com o que aconteceu, como todos nós. Ele treinou bem e recuperou para poder jogar amanhã à noite", explicou o treinador, minimizando os rumores. "São naturais depois de uma eliminação, ele é o jogador mais importante do mundo, juntamente com o Lionel Messi. Sempre nos ajudou e já provou muitas vezes o seu valor."E prosseguiu: "O projeto iniciado há uns anos visava o enriquecimento da equipa com jogadores de um certo 'pedigree'. É impossível fazer-se uma equipa só com jogadores jovens. Este era o projeto inicial e continuará a ser no futuro."Depois Pirlo deixou um aviso: "A nossa época não acabou terça-feira, ainda temos a Serie A, bem como a final da Taça de Itália. Vamos mostrar que somos a Juventus e reagir aos maus momentos mostrando o melhor de nós. Tudo depende de nós e dos objetivos que definirmos. Quando se começa espera-se vencer todos os jogos, mas não é possível. Não é como nos sonhos, é preciso trabalhar e sabemos que haverá derrotas pelo caminho."A verdade é que a Juventus continua a falhar na Liga dos Campeões. O que faltará à equipa para vencer ao nível europeu? "Cometemos alguns erros e nesta competição isso pode ser fatal. Temos de aceitar o que aconteceu e aprender com os erros. Agora o nosso objetivo é a Liga."