Pirlo elogia Conceição e compara o FC Porto ao At. Madrid: «Defende muito bem»

Na véspera de defrontar o FC Porto, Pirlo não poupou nos elogios aos dragões. Antecipando um jogo "muito difícil", o técnico da Juventus deixou palavras positivas a Sérgio Conceição e até fez uma comparação.





"Vai ser um jogo muito difícil. O FC Porto defende muito bem, não sofreu golos nos últimos jogos da Liga dos Campeões. É uma equipa muito forte. O FC Porto costuma mudar entre o campeonato e a Liga dos Campeões. Tem algumas semelhanças com o Atlético de Madrid, de Simeone, porque sabe defender bem", apontou, elogiando depois o técnico portista."Joguei muitos jogos com o Sérgio Conceição e tenho boas recordações dele. Era um jogador muito técnico. Havia ainda Figo e Simão, dois jogadores que também estão no coração dos portugueses. Está a fazer um grande trabalho no FC Porto", referiu, refletindo ainda sobre a qualidade existente no FC Porto."O FC Porto tem muitos jogadores experientes como o Pepe, mas outros jovens de grande qualidade. Não lhes podemos dar espaços. O FC Porto tem muitas soluções e pode jogar de diversas formas", concluiu.