Pirlo explica decisão de deixar Cristiano Ronaldo no banco

"Vinha de oito, nove jogos consecutivos. Chegámos a um acordo durante a semana. Já estava planeado. O Cristiano é um valor acrescentado à equipa, os rapazes fizeram o que tinham de fazer. Ele já marcou 20 golos, é normal que os outros também marquem. Quando lhe dás a bola pode sempre acontecer algo e normalmente é como se começasses com 1-0. Ele está bem. Este descanso foi combinado porque ele precisava de descansar", disse o técnico.Lembre-se que a Juventus defronta na terça-feira o FC Porto, em partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num duelo no qual tem de reverter a derrota por 2-1 que levou do Dragão.