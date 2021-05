Pirlo revela por que Ronaldo ficou no banco no jogo em que a Juventus garantiu a Champions

Andrea Pirlo mostrou-se satisfeito depois do triunfo, por 4-1, sobre o Bolonha, que garantiu a qualificação da Juventus para a Liga dos Campeões.





"Para mim é importante terminar bem o trabalho iniciado este verão e apurar a equipa para a Liga dos Campeões. Deixamos as palavras a quem tem que decidir. Sempre estive empenhado e este é o resultado final. É normal que um jogador como o Dybala possa mudar o nível de jogo de cada equipa, ele teve muitos problemas durante a temporada e todos conhecemos as suas habilidades. É normal que sintamos a sua falta", começou por dizer o treinador italiano, que não apostou em Cristiano Ronaldo na derradeira jornada da Serie A e que tinha um cariz decisivo para a Vecchia Signora."Foi uma decisão partilhada, ele estava cansado do jogo de quarta-feira e optei por ter um jogador como o Morata", justificou, dizendo ainda que espera "uma Juventus mais forte" no futuro.O técnico, de 42 anos, fez ainda um balanço da temporada, a primeira como treinador principal."Demorei a entrar na cabeça da equipa, entrar na Juventus como treinador não foi fácil. Os jogadores deram-me grande disponibilidade e isso fez-me crescer muito. Este ano aconteceu tudo, ajudou-me a fazer escolhas e a partir daqui tens de começar de novo", analisou.