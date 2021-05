Pirlo não garante continuidade de Ronaldo: «Se será o seu último jogo? Logo se verá»

Andrea Pirlo abordou o futuro de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Bolonha, marcado para este domingo às 19h45, no qual está em jogo para os bianconeri terminar num lugar que permita o acesso à Liga dos Campeões da próxima época. Questionado sobre se essa partida será a última do internacional português pela Juventus, o técnico italiano foi perentório.





"Eu vejo-o focado. Sacrificou-se na final porque queria vencer a Taça de Itália. Ele está a pensar no jogo de amanhã, o futuro logo se verá", sustentou Pirlo, que espera permanecer no comando técnico da equipa de Turim em 2021/22. "Quero continuar a trabalhar com este clube. Não acredito que o meu futuro dependa do que acontecer amanhã", apontou.A Vecchia Signora segue para a derradeira jornada da Serie A em 5.º e, para ainda terminar em lugar de acesso à prova milionária, precisa de derrotar o Bolonha e esperar que AC Milan ou Nápoles não vençam os seus jogos diante de Atalanta e Verona, respetivamente."Depois da derrota com o Milan davam-nos como mortos. Agora levantamo-nos e vamos pensar primeiro no nosso jogo e depois veremos o resultado dos outros", salientou o técnico italiano.A partida deste domingo vai marcar ainda o adeus de Buffon há Juventus, clube que representou em grande parte da sua carreira. Um jogador que jogou ao lado de Pirlo e pelo qual o agora treinador nutre admiração. "Se ele se retirar, o Calcio perde um monumento. Conheço-o desde os 15 anos e admiro-o pela vontade que continua a ter em cada sessão de treino, como se fosse as de uma criança", contou.