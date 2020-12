Pirlo: «Ronaldo estava muito motivado em fazer um bom jogo frente ao seu eterno rival»

Andrea Pirlo não podia estar mais contente no final do Barcelona-Juventus, encontro da Liga dos Campeões que a 'Vechhia Signora' venceu por 3-0 com dois golos do português Cristiano Ronaldo.

Em declarações à 'Sky Sport Italia', o treinador da Juve realçou o desempenho de toda a equipa, a abordagem tática que montou para o encontro e ainda a motivação do astro português frente ao "seu eterno rival", ele que em declarações à 'Eleven Sports' negou qualquer tipo de rivalidade com o argentino.

"Foi importante para nós começarmos onde paramos no clássico. Quando começas focado, concentrado e determinado, a qualidade acaba por surgir. Tínhamos preparado o jogo para criar superioridade no meio-campo com três contra os dois [do Barcelona], com o McKennie a puxar o jogo para a frente, pois sabíamos que eles tinham dificuldades ali. O plano tático funcionou e os jogadores estiveram muito bem ao aproveitar ao máximo as oportunidades de golo que criámos", apontou o ex-internacional italiano.

Motivação extra de CR7

"[Cristiano] Ronaldo estava muito motivado em fazer um bom jogo aqui, contra o seu eterno rival, e quando estás tão motivado como ele estava, tudo torna-se mais simples."

Objetivo da equipa é a Serie A

"Há muitos jogos durante uma temporada e é mais fácil os jogadores estarem mais entusiasmados com jogos com este, mas não devemos perder de vista o nosso verdadeiro objetivo, que é a Serie A. Temos de continuar concentrados e comprometidos também lá", concluiu.