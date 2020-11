Pirlo só tem um conselho para dar a Cristiano Ronaldo

Mais um jogo da Juventus, mais um jogo de Cristiano Ronaldo a marcar. Este sábado, diante do Cagliari, CR7 chegou aos cinco encontros seguidos na Serie A a faturar, fez dois e aumentou a sua conta para oito no total da temporada, e no final foi uma vez mais o homem a quem todos os elogios foram apontados. Andrea Pirlo não fugiu à regra e até aproveitou para dizer que só pode dar um conselho ao seu pupilo.





"O Cristiano Ronaldo é um profissional fantástico, todos sabemos disso, e dá o exemplo a todos em seu redor, tanto nos jogos como nos treinos. O único conselho que lhe posso dar é para continuar assim!", atirou o técnico, em declarações ao DAZN.Já sobre a partida, Pirlo confessou que era importante ter jogado desta forma nesta fase da época. "Os jogadores podem mudar, mas o nosso estilo de jogo tem de ser o mesmo. Estivemos bem no controlo do jogo, especialmente na primeira parte. Precisávamos de uma atuação destas para nos dar moral e confiança. Quando voltas das seleções é sempre complicado focar, mas estivemos bem a manter o espírito certo desde o começo. Temos imensos jogadores no plantel que podem mudar o jogo no contra-golpe, apesar de haver a necessidade de termos um equilíbrio, já que caso contrário corremos o risco de ficar partidos".