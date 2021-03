Pirlo: «Temos de mudar a atitude porque vestimos uma camisola importante e há que honrá-la»

Andrea Pirlo reconheceu no final do jogo com o Benevento, que a Juventus perdeu por 1-0, que a sua equipa não esteve bem diante de um conjunto teoricamente mais frágil, que não ganhava um jogo na Serie A há 11 jornadas. O treinador explicou que Juve deixou-se levar pela ansiedade.





"Não foi pressão, apenas a vontade de querer fazer melhor. Mas acabou por ser um mau dia, em todos os aspetos, seja do ponto de vista técnico, da atitude, dos erros, de tudo. Quando se joga assim pode-se perder", explicou o treinador aos microfones da Sky Italia no final do jogo."Estávamos ansiosos por vencer o jogo, mas também sabíamos que seria difícil porque o Benevento é uma equipa bem organizada, com linhas apertadas, por isso precisávamos de agir com calma, para abrir espaços. Mas em vez disso fomos frenéticos, cometemos muitos erros e infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos", lamentou.A Juventus está agora a 10 pontos do Inter e mais longe do título. "Temos de continuar a acreditar, a seguir o nosso caminho, mas com uma atitude completamente diferente da que mostrámos hoje. Como disse ontem, os objetivos não mudaram, mas precisamos de mudar a atitude. Vestimos uma camisola importante e temos de honrá-la sempre."O golo da Juventus nasceu de um erro de Arthur, mas o treinador não crucificou o jogador brasileiro. "Foi um erro que ele não costuma cometer. Penso que não viu o adversário, estava tapado pelo Bonucci. Ele devia ter passado para trás, para o guarda-redes; um passe horizontal tem a possibilidade de representar mais perigo."A finalizar, Pirlo foi questionado sobre se o seu lugar está em perigo. "Eu não me avalio a mim própro. Já há tanta gente a me avaliar na comunicação social, deixo isso para vocês."