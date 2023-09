Pogba acusou positivo em teste antidoping

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paul Pogba acusou positivo num teste antidoping para testosterona, realizado a 20 de agosto após a visita da Juventus à Udinese, na qual não saiu do banco dos bianconeri, de acordo com a imprensa italiana.O médio será suspenso por precaução e terá três dias para solicitar uma contra-análise. Se o teste positivo for confirmado, o internacional francês será julgado pelo Tribunal Nacional Antidoping e poderá ser suspenso por dois anos, podendo mesmo ver a pena agravada por mais dois anos em caso de intencionalidade comprovada.Recorde-se que o jogador, de 30 anos, tinha regressado aos relvados há duas semanas, após lesão sofrida em maio.