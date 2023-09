Pogba arrisca ser demitido da Juventus

Paul Pogba está em sérios apuros depois de ter acusado um nível excessivo de testosterona num controlo antidoping e, revela a 'Gazzetta dello Sport', a Juventus tem motivos para avançar com uma rescisão por justa causa. O médio terá justificado o resultado com um suplemento vitamínico que lhe foi recomendado por um amigo nos Estados Unidos. O problema é que os regulamentos obrigam os jogadores a informar o staff médico dos clubes antes de tomar qualquer substância. Algo que Pobga não fez e que dá motivos à Juve para uma rescisão unilateral. A agente do francês, Rafaela Pimenta, garante que este "nunca quis quebrar as regras", mas será a contra-análise a ditar o destino de Pogba: se se confirmar o ‘positivo’, Paul arrisca dois a quatro anos de suspensão.