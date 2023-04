Punição de 15 pontos aplicada à Juventus deve ser retirada

A um dia da visita ao reduto do Sporting para uma partida da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, o plantel da Juventus recebeu uma notícia que certamente poderá mudar o final de temporada da equipa no plantel interno. Segundo adianta a 'Gazzetta dello Sport', é bastante provável que o castigo de 15 pontos na tabela da Serie A, que foi aplicado em janeiro, seja retirado, o que automaticamente colocará a equipa na 3.ª posição, com 59 pontos.Não há confirmação oficial dessa decisão, mas o jornal italiano adianta que esse será o cenário mais provável a sair do veredito do recurso apresentado pela equipa de Turim no Conselho de Garantia do Comité Olímpico Italiano (CONI), a última instância da justiça desportiva do país. De acordo com o revelado, o procurador do CONI terá dito que a razão para a punição de 15 pontos carece de clareza e que a mesma "deve ser apreciada e avaliada num novo julgamento".Com esta via aberta, a Juventus deveria ter os 15 pontos devolvidos de forma suspensa até à realização de um novo julgamento, isto porque uma decisão deverá demorar muito tempo a ser tomada - e nunca antes do final da temporada. Caso seja esse o caso, a Juventus passaria então a ter 59 pontos, a 2 da Lazio (2.ª) e mais 3 do que a Roma (atual 3.ª), bem dentro da zona Champions.