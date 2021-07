Rakitic recorda chamada de Cristiano Ronaldo: «Disse-me para ir para a Juventus com ele»

Ivan Rakitic, atualmente ao serviço do Sevilha, lembrou um episódio curioso durante o verão de 2019, um ano depois do internacional português ter rumado à Juventus, quando o capitão das quinas lhe "ligou" para o convencer a "ir com ele para Itália". A transferência acabou por não se concretizar porque, segundo o croata, "o Barcelona pedia 50 milhões de euros", uma quantia "demasiado alta".





"No verão de 2019, Cristiano telefonou-me para me convencer a ir com ele para a Juventus", começou por dizer ao meio de comunicação '24sata': "Disse-me também que o clube me queria, mas a operação não se concretizou porque o Barcelona pedia 50 milhões de euros. Era demasiado caro", lamentou.Recorde-se que, já numa entrevista em fevereiro de 2020 ao 'Bleacher Report', Rakitic tinha expressado vontade de jogar lado a lado com CR7: "É um dos maiores da história. É realmente muito bom ver o que está a fazer pela Juventus. Para mim, é um dos melhores de sempre", rematou.