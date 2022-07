Roberto Firmino na órbita da Juventus

A Juventus está interessada no brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool. O clube italiano acabou por não acionar a opção de compra de 40 M€ do espanhol Álvaro Morata, emprestado pelo Atlético Madrid, e precisam assim de outra alternativa para o eixo do ataque. Firmino é visto como um jogador que encaixa perfeitamente nas ideias de Massimiliano Allegri e a Juve está disposta a pagar 25 M€.