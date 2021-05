Ronaldo cada vez mais só: imprensa diz que os companheiros estão fartos dos seus privilégios

Não está fácil a situação de Cristiano Ronaldo na Juventus. A 'Gazzetta dello Sport' revela que o português está cada vez mais só e que já não tem o apoio dos companheiros, que supostamente estão fartos dos privilégios concedidos ao português.





Na segunda-feira, um dia depois da derrota com o Milan, que pode afastar a equipa da Liga dos Campeões, CR7 não treinou com o resto do grupo, pois foi comprar um Ferrari.A situação teria sido 'normal' em tempos de glória, mas depois de uma derrota as imagens de um Cristiano Ronaldo sorridente em Maranello não terá sido bem aceite pelos adeptos e pelos seus companheiros.O desportivo cor de rosa conta que a relação do português com a equipa é praticamente inexistente. Os restantes jogadores não o veem como um líder e abanonaram-no. O jornal diz que estão fartos dos privilégios que lhe são concedidos - com Sarri não participava nas sessões atléticas e com Pirlo sai inúmeras vezes para compromissos pessoais com os seus patrocinadores -, bem como da sua atitude em campo. Ronaldo irrita-se quando não lhe passam a bola em condições ou quando não consegue marcar.O português ganha 30 milhões de euros limpos por época e já marcou 99 golos em 130 jogos pela Juventus. Tem mais um ano de contrato mas os rumores da saída já no verão têm vindo a ganhar forma nos últimos tempos.A Juventus luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões e sem o dinheiro da Liga Milionária não poderá pagar o seu elevado salário. Fala-se numa saída para o PSG e até mesmo o Sporting já foi colocado na equação.