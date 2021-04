«Ronaldo é como uma empresa: a sua faturação é mais importante para ele do que a da equipa»

Basta que não marque num jogo que Cristiano Ronaldo gera logo um rol de comentários e análises sobre a sua forma ou descontentamento na Juventus. Na vitória da Juventus frente ao Génova (3-1), CR7 não faturou e há quem sublinhe que o internacional português está longe da forma de outras épocas.





"Ele não é o mesmo que na temporada passada. O seu nervosismo tem a ver com o facto de que se ter dado conta de que não é capaz de gerar o mesmo impacto. Como homem e grande campeão, está chateado consigo mesmo", afirmou Walter Zenga, antigo guarda-redes italiano, à Radio 1.Também Massimo Mauro, antigo avançado da Juventus, sublinha o momento de Cristiano Ronaldo. "Nunca foi um líder e nunca o vai ser. É como uma empresa e o que interessa é a sua faturação e não a da equipa. Cristiano não puxa pelos seus companheiros, quer que os seus companheiros lhe dêem a bola para marcar. Um grande solista, não um jogador de equipa. Do ponto de vista dos resultados, a Juventus, com ele, não fez melhor do que no passado, até fez pior na Liga dos Campeões. É por isso que o melhor para ambos é que os caminhos se separem", disse à 'La Gazzetta dello Sport'.