Ronaldo falha jogo com a Atalanta e Pirlo atira: «Só devia ter feito dois jogos por Portugal»

Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo da Juventus de amanhã frente à Atalanta, da 31.ª jornada da Serie A (14 horas). Quem o confirmou este sábado foi Andrea Pirlo explicando que o internacional português está a recuperar de problemas físicos.





"O problema surgiu logo na segunda-feira depois do último jogo e Cristiano tentou um treino mais diferenciado nos últimos dias, mas não conseguiu aumentar o ritmo como queria. Entendemos que o apropriado seria tomar esta decisão. Falámos com ele e com o médico, seria demasiado arriscado levá-lo a jogo. Analisámos a situação. O Cristiano sempre esteve em excelente condição. Infelizmente, os três jogos que fez por Portugal levaram a esta acumulação de jogos. Ele próprio me explicou que só devia ter jogado dois encontros, a culpa foi do golo que não foi assinalado diante da Sérvia , que obrigou a que estivesse no encontro seguinte [com o Luxemburgo]. Se Portugal tivesse vencido a Sérvia, ele teria voltado mais cedo. É normal que a acumulação de viagens e compromissos leve a esta fadiga", afirmou em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Guardiola também o diz: são demasiados jogos para plantéis curtos nesta altura e tudo leva a este tipo de lesões".