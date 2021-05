Ronaldo retira coleção de carros de Turim: vídeo corre em Itália e fala-se cada vez mais no adeus à Juventus

Cristiano Ronaldo retirou a sua coleção de carros da garagem da casa de Turim, dando assim a entender, segundo a imprensa italiana, que está mesmo de saída da Juventus.





ECCO IL VIDEO ESCLUSIVO: #Ronaldo assiste mentre le sue 7 macchine vengono caricate da una famosa ditta di traslochi portoghesi. Nel cuore della notte: come nel cuore della notte arrivarono 3 anni fa a Torino, precedendolo. pic.twitter.com/j3qeitNtPV — Persemprecalcio (@persemprecalcio) May 17, 2021

O site 'Per Sempre Calcio' publicou um vídeo, replicado nno 'Football Italia', onde se veem algumas das 'jóias' automobilísticas do craque português a serem colocadas num camião da 'Rodo Cargo', empresa de transportes portuguesa, do Grupo Barraqueiro, que se dedica ao transporte de veículos.Os carros de Ronaldo chegaram a Turim em 2018 e o facto de os estar a mudar agora - antes do Europeu - dá aso a que se fale de uma possível mudança do português.Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas que nos últimos tempos tem sido colocada a hipótese de o português deixar os bianconeri, que se não se apurarem para a Liga dos Campeões não terão meio de suportar o elevado salário do craque.Manchester United, PSG e até Sporting foram alguns dos destinos já apontados a CR7.