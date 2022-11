Rummenigge arrasa Agnelli: «O futebol está doente também por causa dele»

Karl-Heinz Rummenigge, antigo CEO do Bayern Munique, não poupou nas palavras ao abordar a proposta de criação da Superliga Europeia e ainda a polémica em torno do Mundial no Qatar, em entrevista aos italianos do 'Corriere della Sera'."Em 2010, quando o Mundial foi anunciado ninguém reclamou. Fazê-lo 12 anos depois faz pouco sentido para mim. Mas não crítico os críticos, a questão é complicada e é certo que cada um tem a sua visão", começou por referir, para depois concordar que o desespero levou à criação da Superliga."Não há outra motivação. Até a forma amadora como foi apresentada o prova. A Liga dos Campeões continua a ser a competição mais popular", frisou o ex-jogador alemão, que apontou culpas ao presidente da Juventus."Não percebo como é que alguém como Andrea Agnelli, que sempre me deu a impressão de ser inteligente, agiu daquela forma. Li que o futebol está doente, mas graças a quem? Também graças a ele", vincou, sem esquecer, ainda assim, dois clubes: "O PSG e o Manchester City drogaram o mercado. Está cada vez mais fora de controlo a cada ano que passa. O Bayern tem uma filosofia diferente, sempre com o orçamento no azul há 30 anos."Rummenigge apontou mesmo à morte da Superliga e admitiu que não vê nenhum clube juntar-se a Real Madrid, Barcelona e Juventus, os únicos que continuam a apoiar o projeto."A Superliga está morta, nenhum clube alemão, inglês ou francês vai juntar-se. Os italianos? Conheço bem Marotta [n.d.r.: CEO do Inter] e sei que gostaria de ganhar um pouco mais. Mas a que preço?", referiu.