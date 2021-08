Saída de Ronaldo da Juventus ao minuto: português já deixou Turim no jato particular

Jorge Mendes em conversações com City e United, segundo Fabrizio Romano

Fabrizio Romano avança esta sexta-feira que Jorge Mendes está em conversações com os dois emblemas de Manchester para negociar a transferência de Cristiano Ronaldo.



Jorge Mendes is on it since yesterday night. Talking about Cristiano Ronaldo move with both Manchester City and Manchester United. #MCFC #MUFC https://t.co/80OqPucTjB